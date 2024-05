Inglês: com brasileiro improvisado na zaga, United bate Newcastle

Com bom jogo de Casemiro como lateral, e eficam no ataque, Red Devils vencem por 3 a 2 e seguem na luta por vaga à liga europeia

Com esta vitória, o United vai aos 57 pontos, em oitavo lugar. Assim, segue brigando por vaga às competições euopeias. Pode ser a Liga Conferência (via Premier League) ou Liga Europa, se vencer a Copa da Inglaterra (fará a final com o Manchester City). O Newcastle está em sétimo, com 57 pontos. Dessa forma, ainda luta por uma vaga à Liga Conferência.

Em jogo atrasado da 34ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (15/5), o Manchester United, atuando em casa, em Old Trafford. Venceu o Newcastle, por 3 a 2. Os gols dos Red Devils foram de Mainoo, Diallo e Hojlund. O Newcastle fez com Gordon e Lewis Hall. Mas o jogo também foi marcado pela boa atuação de Casemiro, improvisado como zagueiro.

United na frente e brilho de Casemiro

Com menor posse de bola (42%), mas finalizando mais (9 a 7), o Manchester United foi para o intervalo em vantagem. Isso graças ao gol de Mainoo, aos 31 minutos. O apoiador se fez de morto, entrando de fininho na área e acabou recebendo um passe de Diallo (com deixadinha de Bruno Fernandes). Livre na frente do goleiro Dúbravka ele bateu para fazer 1 a 0. Mas o personagem da etapa foi o brasileiro Casemiro. Atuando improvisado como zagueiro, por causa dos muitos destaques do time, quase fez um gol de bicicleta no início do duelo. Já na reta final da etapa, salvou um gol em cima da linha, além de outras ótimas intervenções.

United leva susto, mas se impõe

O Newcastle chegou ao empate logo aos três minutos. Gordon concluiu muito bem um cruzamento rasteiro de Murphy. Assim, deixou tudo igual no placar. Contudo, aos 11, o marfinense Duiallo recolocou o United na frente. Após escanteio da esquerda, a zaga rechaçou para a entrada da área. Mas Diallo, livre e desmarcado, pegou de primeira, uma bomba. Belo gol. O Newcastle teve tudo para empatar em rara falha de marcação de Casemiro, que deixou Gordon passar. Este cruzou para Almirón. Porém, ele chegou atrasado e não concluiu para o gol vazio.

Aos 38, o United ampliou. Hojlund, que entrara um minuto antes na vaga de Diallo, recebeu de Bruno Fernandes na esntrada da área, passou por dois marcadores e chutou para fazer 3 a 1. Só que nos acréscimos Lewis Hall diminuiu o placar e a reta final foi de tensão para o torcedor do Unte. Mas, enfim, veio a vitória.