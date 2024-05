Grupo de torcedores protesta no Centro de Treinamento do Fluminense

Com a derrota para o São Paulo, no Morumbis, o Fluminense entrou no Z4 do Campeonato Brasileiro depois de cinco anos, especificamente 162 rodadas. Sendo assim, um grupo de torcedores foi ao Centro de Treinamento Carlos Castilho, na manhã desta quarta-feira (15), para protestar pelo mau momento do time na competição. A informação é do portal “ge”.

A manifestação aconteceu de forma pacífica, sem qualquer tumulto no local. O vice-presidente geral Mattheus Montenegro, assim como o diretor de futebol Paulo Angioni e o diretor de planejamento Fred, receberam o grupo. Durante a conversa, eles cobraram melhor desempenho da equipe, porém prometeram apoio à instituição.