Fluminense pode garantir vaga nas oitavas da Libertadores nesta quinta

Dessa forma, se o Tricolor superar a equipe paraguaia garante automaticamente uma vaga nas oitavas e mantém a invencibilidade, que atualmente é de doze partidas no torneio continental. Isso acontece independente do resultado entre Alianza Lima -PER e Colo-Colo-CHL, que também se enfrentam na rodada.

Além disso, o triunfo pode garantir aos comandados de Fernando Diniz o primeiro lugar da chave, ou seja, jogar o segundo jogo das oitavas de finais no Rio de Janeiro. Como a atual diferença de pontos para a equipe chilena é de quatro pontos, ela não teria como ultrapassar o Fluminense.

Em caso de empate diante do Cerro-PAR, o Tricolor chegará aos nove pontos, enquanto o time paraguaio terá seis. Nesse sentido, terá que torcer por um empate simples em Lima para garantir a classificação. Se o Colo-Colo-CHL vencer, somará oito, eliminará o Alianza-PER e embolará a chave.

Se for derrotado, o time carioca pode ser ultrapassado pelo Cerro-PAR no saldo de gols, dependendo da vantagem do resultado (Fluminense tem dois gols de vantagem no saldo). Com isso, terá que vencer a equipe peruana, também no Maracanã, no dia 29, às 21h30 (de Brasília), para garantir a vaga.