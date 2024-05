Fluminense divulga parcial de ingressos vendidos para jogo com o Cerro

De acordo com o clube, já são mais de 38 mil pessoas garantidas no estádio para duelo pela fase de grupos da Libertadores

Depois da derrota para o São Paulo, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Cerro Porteño, pela 5ª rodada da fase de grupos. Com isso, o clube informou a parcial de ingressos vendidos para o confronto, que acontece no Maracanã.

De acordo com o Tricolor, são mais de 38 mil pessoas garantidas no estádio. Apesar da péssima campanha, que a equipe tem feito no Brasileirão, ela lidera o Grupo A do torneio continental. Nesse sentido, caso vença mais uma vez garantirá a classificação para as oitavas de final.