Fluminense arrecada mantimentos para as vítimas no Rio Grande do Sul

O Fluminense realizou nesta terça-feira (14) o transporte das doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações de alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal e ração para animais chegaram à sede do clube e no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém.

“Essas doações impactarão a vida de muitas famílias no Rio Grande do Sul. Foi uma importante demonstração de engajamento do torcedor tricolor e de todo cidadão Fluminense. No entanto, precisamos manter essa corrente solidária para o povo gaúcho. Seguimos com as portas do clube abertas para receber mais doações”, disse Edmundo Coelho, vice-presidente de Ações Sociais e Governamentais do Fluminense.

Por fim, o Fluminense anunciou que segue aberto para novas doações e os itens podem ser entregues na sede do clube, na Rua Álvaro Chaves, número 41, de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 6h às 20h. Além disso, os tricolores também podem destinar dinheiro na plataforma “Para Quem Doar” pelo link paraquemdoar.com.br/

