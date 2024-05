Flamengo atropela e ganha vida na Libertadores

O Flamengo segue vivo na Libertadores. O Rubro-Negro deixou de lado as críticas pelos últimos resultados, foi avassalador desde o início e goleou o Bolívar por 4 a 0, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos. Gerson, Ayrton Lucas, Everton e Pedro marcaram os gols da goleada.

Veja a tabela da Libertadores!

Com a vitória, o Flamengo assumiu o segundo lugar do Grupo E, com sete pontos. O Rubro-Negro depende apenas de si para avançar às oitavas de final e têm chances de classificar com a liderança da chave. Para isso, basta vencer o Millonarios, da Colômbia, no dia 28, às 21h (de Brasília), no Maracanã.