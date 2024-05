Filha de Neymar rouba a cena na Arábia Saudita e usa look caríssimo. Saiba o valor

O craque Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi levaram a pequena Mavie, de 7 meses, para uma viagem pela Arábia Saudita. E o ex-casal divulgaram diversos momentos da bebê.

Aliás, a postagem mostrou ainda que a pequena Antonella, filha de Cris Guedes com Bianca Coimbra, também estava junto e usava um look nada barato. As roupinhas, afinal, eram vestidos brancos na parte superior e com flores na parte inferior. As peças tem a assinatura da grife Dolce & Gabbana.