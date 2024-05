Dirigente entrega o cargo e anuncia candidatura à presidência do Flamengo

A eleição presidencial do Flamengo, que acontecerá no final desse ano, já ganha caras na Gávea. Maurício Gomes de Mattos deixou o cargo de vice-presidente de embaixadas e consulados do Flamengo, na noite de terça-feira (14), e anunciou que irá concorrer ao pleito.

“Amigos da Nação Rubro-Negra, conversei com o presidente Landim e entreguei meu cargo de vice-presidente de embaixadas e consulados. Agradeço ao presidente pela confiança depositada no meu trabalho. Com um histórico de 22 anos de dedicação e serviços prestados em diversas funções dentro do clube, deixo um legado de 500 embaixadas e consulados”, iniciou.

“Por isso, a minha decisão de me candidatar à presidência do clube é definitiva. Incentivado por um grupo que acredita, assim como eu, que sou a pessoa certa para fazer um Flamengo ainda maior e mais forte. Conto com o apoio de todos, porque juntos faremos um Flamengo o melhor. Saudações, rubro-negras”, completou o rubro-negro.

Entenda o cenário da política rubro-negra

Atualmente, o presidente Rodolfo Landim já demonstrou o seu apoio à Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Já a oposição conta com o nome de Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP.