Cuiabá fica no empate com o Garcilaso. Vai à repescagem na Sul

O placar de 1 a 1, em casa, com os peruanos fazem o time, antecipadamente, se garantir no mata-mata na luta às oitavas

O Cuiabá foi guerreiro, buscou muitas chances, mas teve de se contentar com o 1 a 1 em casa, na Arena Pantanal, contra o Real Garcilaso. O jogo pela quinta rodada do Grupo G teve o time peruano saindo na frente com um gol de Erustres no primeiro tempo. Mas, na etapa final, um golaço de Fernando Sobral deixou tudo igual.

Com o empate, o Grupo G já está definido, mesmo restando os jogos da última rodada. O Lanús, da Argentina, com 13 pontos, garantiu o primeiro lugar e a vaga direta às oitavas. Os cuiabanos, com nove pontos, não perde mais o segundo lugar e irá para a repescagem, quando vai encarar um dos terceiros colocados da Libertadores. Assim, o jogo entre Lanús e Cuiabá será mero amistoso. O Garcilaso tem cinco pontos e Metropolitanos (zero) fazem o outro jogo.

