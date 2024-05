Com Tite, Flamengo não repete escalação há dez jogos; relembre

Após título do Campeonato Carioca, técnico rubro-negro promoveu muitas alterações no time titular

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (15/05), diante do Bolívar, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. Tite, que vem sendo pressionado por melhores atuações, não repete uma mesma escalação há dez jogos e deve promover alterações no time titular.

Depois do título do Campeonato Carioca de 2024, Tite entrou com dez escalações diferentes em campo. As mudanças do técnico ocorreram em virtude de lesões, desgastes ou opções táticas. Durante este período, os jogadores rubro-negros conquistaram cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Retorno de Arrascaeta

A tendência é que Tite promova mudanças na escalação do Flamengo no jogo diante do Bolívar. Afinal, Arrascaeta está recuperado da lesão na coxa direita e deve iniciar em campo como titular. Assim, Lorran começa no banco de reservas e fica como opção no segundo tempo. O meio-campista de 17 anos vem protagonizando boas atuações e tem sido uma das surpresas positivas do ano.

Assim, Tite deve entrar em campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro. Com quatro pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na terceira colocação do grupo e sonham com uma classificação na Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.