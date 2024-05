Com pausa do Brasileiro, Endrick terá menos jogos no Palmeiras

Endrick terá apenas mais quatro jogos com a camisa do Palmeiras antes de ir embora

Sendo assim, o garoto prodígio do Alviverde, que teria seis jogos, terá agora mais quatro duelos antes de ir embora. Apesar de a temporada na Europa só iniciar no segundo semestre, Endrick se apresenta à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, em junho.

Negociado com o Real Madrid, o atacante Endrick viu a sua quantidade de jogos com a camisa do Palmeiras diminuir. O motivo para isso ocorrer é a suspensão do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (15), a CBF acatou o pedido de 15 clubes e paralisou o torneio nos próximos dois finais de semana .

Calendário

Dos quatro jogos que restaram, Endrick irá defender a camisa do Palmeiras diante do Independiente Del Valle, Botafogo-SP, San Lorenzo e Atlético-MG. Inicialmente, a lista continha Criciúma e Vasco da Gama.

Por falar no jogo contra o Galo, o clássico com o time mineiro na Arena MRV é o último com a camisa do Verdão. O confronto está agendado para o dia 2 de junho.

Números e títulos de Endrick

Projetado ao time do Palmeiras na temporada 2022, Endrick ganhou espaço com Abel Ferreira e, desde então, ele venceu duas vezes o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o bicampeonato do Brasileirão.