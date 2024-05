Com gol no fim, Fluminense bate o Cuiabá pelo Brasileirão sub-20

Fidélis marca o gol da vitória aos 42' do segundo tempo e é expulso logo depois. Tricolor sobe na tabela

O gol foi tardio. Saiu aos 42′ do segundo tempo, com Júlio Fidélis, após cobrança de falta na área. O camisa 15, porém, levou cartão vermelho por entrada duríssima logo dois minutos depois.

Fluminense e Cuiabá duelaram nesta quarta-feira (15) no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela sétima rodada do Brasileirão sub-20. Jogando debaixo de muita chuva, o Tricolor fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0.

O resultado é bom para o Tricolor, que sobe quatro posições, ficando em 11º na tabela, com oito pontos. Esta é apenas a segunda vitória dos Moleques de Xerém no torneio. Eles encerraram uma sequência de três jogos sem vencer na competição.

O Cuiabá, por outro lado, estaciona na sexta colocação, com 11 pontos. São três vitórias, dois empates e duas derrotas após sete jogos. Na próxima rodada, aliás, o Dourado encara o Fortaleza, na próxima quarta (22), em casa, pela oitava rodada do Brasileirão sub-20.

Já o Flu tem duas partidas antes de estrear na Taça Guanabara sub-20. Enfrenta o Athletico (fora, dia 22) e o Fortaleza (também fora, no dia 30). Depois, no dia 8, visita o Sampaio Corrêa, e no dia 15 recebe o Nova Iguaçu.