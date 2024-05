CBF decide suspender as duas próximas rodadas do Brasileirão

A CBF anunciou nesta quarta-feira (15), que decidiu adiar as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Em seu ofício, a entidade explica que atende a pedido de 15 times dos 20 que disputam a Série A. Assim, as rodadas 7 e 8 dos torneios de pontos corridos, não vão acontecer na data que estava prevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As partidas aconteceriam nos próximos dois finais de semana. As datas coincidem até o dia 27 de maio, que era o prazo limite para que Grêmio, Internacional e Juventude ficariam sem atuar pela competição. Se não houver mudança, o Brasileirão volta no dia 1º de junho, na 9ª rodada. As partidas suspensas ainda serão realocadas como explicou a entidade.