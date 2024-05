Cássio segue irredutível e encaminha saída do Corinthians

Goleiro não aceita oferta de renovação do Timão e opta por deixar o clube paulista. Destino de Cássio deverá ser o Cruzeiro, com quem tem acerto

O presidente Augusto Melo ofereceu uma renovação contratual ao goleiro, que tem vínculo somente até o fim deste ano. Cássio, porém, não aceitou e pediu a liberação imediata. As partes, aliás, já começam agora a discutir a rescisão do acordo vigente. O “Uol” informou primeiro.

A história de Cássio no Corinthians está perto de um ponto final. Após reunião nesta quarta-feira entre goleiro e diretoria , o camisa 12 seguiu irredutível e voltou a externar o desejo de deixar o Timão. Dessa forma, o destino do atleta deverá ser o Cruzeiro .

Cássio tem uma oferta de três anos do Cruzeiro. Ele aceitou a proposta celeste nos últimos e avisou à direção corintiana, que tentou manter o o ídolo. O novo contrato do goleiro com o Timão, caso ele aceitasse, seria até 2026.

Na visão de Cássio, a mudança de ares é boa para todas as partes, visto que ele está desgastado diante de críticas de parte da torcida. O goleiro entende que sendo reserva de Carlos Miguel traz uma pressão desnecessária para o atual titular do Timão.

Na última terça-feira, empresários de Cássio assistiram à goleada do Corinthians na Neo Química Arena por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. Após o jogo, porém, ao passar pela zona mista, o goleiro não quis dar entrevista e apenas disse que “falaria no momento certo”.