Brasileiro inventor do spray vence a Fifa na Justiça e deve ganhar indenização milionária

Heine Allemagne, criador do artefato, ganhou disputa judicial sobre a entidade que controla o futebol mundial por decisão dos ministros do STJ

O brasileiro Heine Allemagne conquistou uma importante vitória sobre a Fifa na Justiça. Ele é o inventor do uso do spray e conseguiu comprovar a situação aos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tanto que os profissionais do Direito exigiram que a entidade máxima do futebol mundial pagasse uma indenização milionária a ele.

A expectativa é que Heine receba um valor de aproximadamente 40 milhões de dólares (o equivalente a R$ 206,5 milhões na cotação atual). Afinal, a decisão ocorreu de maneira unânime, com cinco votos a favor dos ministros. Os profissionais do direito julgaram que a Fifa teve uma atitude irregular, pois impediu que o brasileiro negociasse a sua patente.