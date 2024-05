Botafogo e Ceará pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola rola nesta quinta-feira (16/05), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sétima rodada do campeonato

Em momentos diferentes da tabela de classificação, Botafogo e Ceará estão próximos de medir forças no Brasileirão Sub-20. Afinal, os cariocas recebem os cearenses nesta quinta-feira (16/05), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sétima rodada do campeonato.

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) transmite o jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Botafogo

Com apenas seis pontos conquistados, as joias alvinegras estão no 13° lugar do campeonato e ainda não venceram no Nilton Santos. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, uma vitória dentro de casa pode colocar os jovens botafoguenses no G8 da competição. O técnico Eduardo Oliveira, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo.

Além do meio-campista Bernardo Valim, é importante ficar de olho no ataque. Afinal, Kauan Toledo marcou um dos gols diante do Goiás na última rodada. O atacante alvinegro, desse modo, é um dos trunfos de Eduardo Oliveira no Nilton Santos.