Boca Juniors x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer o adversário na Arena Castelão, Leão do Pici vai à mítica Bombonera buscar a classificação na Sul-Americana Crédito: Jogada 10

O Fortaleza enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, em um confronto decisivo. O jogo acontece em La Bombonera, Buenos Aires, e tem início às 21h (horário de Brasília). A partida, em resumo, é crucial: liderando com nove pontos, dois a mais que o Boca, uma vitória assegura ao Fortaleza a liderança do grupo e uma vaga direta nas oitavas de final. Onde Assistir Os canal ESPN 4 e o streaming Star+ transmitem ao vivo.

Como chega o Fortaleza O técnico Juan Pablo Vojvoda, primordialmente, não poderá contar com o atacante Renato Kayzer, que está suspenso, além de dois jogadores lesionados: o volante Lucas Sasha e o meia Calebe. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Breno Lopes também estão fora da partida por conta de atraso na inscrição na competição. Há uma possibilidade de que Vojvoda utilize um esquema com três zagueiros, aproveitando o retorno do argentino Cardona, que estava machucado. Poderemos ver um trio de defensores estrangeiros em campo, com o argentino Brítez e o chileno Kuscevic completando a linha de defesa. Na ala direita, Dudu, que tem características mais ofensivas, pode ser escalado, mas também há a opção de Yago Pikachu ocupar a posição, o que abriria uma vaga no ataque para Machuca, ao lado de Lucero. O meio-campo, afinal, deve ter Zé Welison, Hércules e Pochettino.