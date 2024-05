Avião de Leila Pereira leva mantimentos e veterinários para o RS

Esta é a segunda vez em quatro dias que o avião de Leila Pereira viaja rumo a região sul do país. No último domingo, ele embarcou com alimentos e produtos de necessidades básicas à população.

Nesta quarta-feira (15), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, enviou o seu avião até a cidade de Canoas-RS, com mantimentos e profissionais de veterinária para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul .

Adoção de animais

Apesar da preocupação com a população e a reconstrução do estado, os animais também estão em pauta. De acordo com as informações, cães e gatos serão transportados para São Paulo para adoção. Afinal, muitos acabaram desabrigados com as enchentes.

Investimento de Leila Pereira

No cargo de presidente do Palmeiras desde 2021, Leila Pereira foi tema de muito debate interno no clube pela compra do avião em 2023.

Na época, a mandatária adquiriu a aeronave por R$ 352 milhões e ficou disponível para o clube viajar e ter mais comodidade no retorno a cidade de São Paulo.