Atlético monitora situação de ídolo do clube e avalia retorno

Atlético pensa com retorno de jogador, que conquistou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e tem histórico positivo com a camisa do Galo Crédito: Jogada 10

O Atlético segue em busca de oxigenar seu elenco e garantir reforços para a temporada. E um importante nome da história do clube está na mira da diretoria atleticana. O Galo, afinal, tem interesse no retorno de Júnior Alonso. A ideia é buscar o atleta novamente para a janela do meio do ano. Atualmente, o zagueiro está no Krasnodar, da Rússia, e tem contrato até o meio de 2025.

Aliás, o Galo tem motivo para olhar para a zaga. Inicialmente, é uma posição que a diretoria entende que há atualmente uma fragilidade. Afinal, o técnico Gabriel Milito precisa constantemente fazer improvisações no setor. Além disso, o Galo entende que vai receber propostas por zagueiros na janela do meio do ano. O técnico alvinegro também gosta de atuar com três zagueiros e essa possibilidade tem se tornado difícil por diversos fatores. Qual cenário do retorno de Alonso? O Atlético tem interesse no retorno do zagueiro pela experiência e identificação com o torcedor atleticano. No entanto, não é uma operação fácil.