Athletico, em casa, perde para o Danubio

Surpresa na Sul-Americana, afinal, o melhor time da competição, o Athletico-PR, perdeu, em casa, para o Danubio, 2 a 1. O jogo desta quarta-feira (15/5) foi pela quinta rodada do Grupo E. E para desespero os 22.926 que compareceu à Ligga Arena, em Curitiba, o Furacão, mesmo com posse de bola massacrante, 80%, viu os uruguaios saírem com o triunfo. Os gols foram de Ignácio Pintos e Sebástian Fernández para os uruguaios, no primeiro tempo. Di Yorio fez para o Furacão nos acréscimos da etapa final.

A derrota fez o Athletico perder a campanha 100% e colocar em risco o primeiro lugar do Grupo E. Afinal, parou nos 12 pontos. Assim, pode perder a posição para os paraguaios do Sportivo Ameliano, dez pontos. O Danubio segue com chance de terminar em segundo e jogar a repescagem contra um terceiro colocado que virá da Libertadores. Afinal, pulou para sete pontos. Na última rodada, no dia 30, o Furacão recebe o Ameliano. Já o Danúbio joga em casa com o eliminado Rayo Zuliano (zero ponto).

