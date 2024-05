Artur Jorge vai presentear família com camisas do Botafogo

Técnico se emociona com ligação do neto e aguarda, ansiosamente, a turma de Portugal no Rio de Janeiro Crédito: Jogada 10

Técnico do Botafogo desde abril, Artur Jorge está ansioso para receber a família no Rio de Janeiro. O treinador minhoto, aliás, promete presentar os seus parentes com camisas do Glorioso, em uma declaração ao canal oficial do clube alvinegro. Segundo o comandante bracarense, são três filhos e três netos desembarcando na capital fluminense, nos próximos dias. Todos acompanhados. "Eles vêm no dia 24. Vamos ter a família toda aqui para desfrutar não só o fato de estar no Rio, mas conhecer mais de perto a história e os momentos do Botafogo. Já comprei camisa para ele, para todos os netos, filho e genro também. Vamos ter, então, uma família botafoguense aqui junto de mim, para matar saudade e desfrutar", espera Artur Jorge.