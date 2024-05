António Oliveira pede paz no Corinthians: ‘Vamos lutar sempre’

“Aquilo que posso falar é sobre o jogador e sobre o ser humano. E nessa perspectiva, tanto o jogador como o ser humano trabalhou naturalmente e normalmente durante esta semana conosco. É um grandíssimo goleiro, é o maior ídolo da história do clube, e isso não se apaga, vai ficar gravado nas páginas douradas deste clube. Não sou eu que vou decidir a vida do Cássio, portanto, aquilo que eu posso dizer como ser humano é um jogador de uma dimensão humana fantástica, de uma personalidade fantástica, de um grande caráter, trabalhador, homem de família”, disse o português.

“Essas questões serão com certeza decididas entre a diretoria e o Cássio, que melhor do que ninguém saberão dar a melhor solução. A única situação enquanto técnico é dizer da sua importância, quer sobre o ponto de vista grupal, quer a sua capacidade e o seu talento dentro da sua área específica do goleiro. E sobre o ser humano fantástico que ele é e que tem um enorme prazer de hoje me considerar amigo dele. E um dia vou morrer feliz por dizer que fui treinador do Cássio”, finalizou.