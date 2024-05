Álvaro Pacheco rescinde contrato e tem caminho livre para fechar com o Vasco

Treinador não comanda mais o Vitória de Guimarães, porém, data de chegada ao Cruz-Maltino ainda não foi definida. Veja bastidores de sua saída Crédito: Jogada 10

O Vasco tem o caminho livre para concretizar a negociação com o treinador Álvaro Pacheco. O profissional rescindiu seu contrato com o Vitória de Guimarães. Inclusive, nem comandou o treino da equipe, nesta quarta-feira (15). Conforme apuração do Jogada10, as tratativas estão avançadas com o Cruz-Maltino, mas ainda não há uma definição de quando ele embarca para o Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, há a possibilidade de o técnico fazer sua estreia pelo Gigante da Colina, já no duelo contra o Flamengo. O clássico será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre, às 21h, no Maracanã, com mando do Vasco, neste sábado (18).

O J10 teve acesso a detalhes dos bastidores da saída conturbada de Álvaro Pacheco do Vitória de Guimarães. Confira: O presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, tinha tudo acordado entre todas as partes. Ou seja, entre Vasco e Guimarães. Álvaro faria, então, o último jogo diante do Arouca. Depois, sairia. Mas, nas últimas horas, houve uma reviravolta. O mandatário fez uma ameaça, dizendo o seguinte: ou Pacheco sairia imediatamente ou não liberaria o comandante da equipe até o fim do contrato, no final de junho. Com a situação, Álvaro Pacheco sentiu-se triste e injustiçado, pois queria fazer o último jogo. Foi, portanto, retirado à força do Vitória. Assim, houve o entendimento de que foi desligado para não bater a campanha de melhor pontuação da equipe em sua história no Campeonato Português.