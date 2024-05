Zubeldía freia empolgação após nova vitória: ‘Evito superlativos’

Treinador comandou a equipe em mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Fluminense, no MorumBIS

O São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1 , nesta segunda-feira (13), no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, confirmando o bom momento vivido com Luis Zubeldía. Desde a chegada do treinador, o Tricolor ainda não sabe o que é perder. Contudo, o argentino fez questão de frear esta empolgação após o embate.

“Nada de superlativo. O que eu busco é isso. Que os jogadores façam um bom jogo a partir do que eu digo que são os princípios com e sem bola. Depois, não gosto… creio que sejam o São Paulo, não o time do Zubeldía”, completou.

Zubeldía exaltou, além do resultado, o carinho que ele conseguiu com o elenco em tão pouco tempo. Afinal, o treinador ainda não teve um longo período para treinamentos e vem organizando a equipe, na maioria das vezes, na base da conversa.

“É muito importante estar perto do jogador, que ele se sinta o melhor atendido possível em todos os aspectos. De repente, não precisa ser um profissional de psicologia, mas o meu grupo técnico tem comunicação com os jogadores, o estafe do São Paulo também, e isso é muito importante”, finalizou.