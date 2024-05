Vegetti celebra gol e brinca com atacante do time feminino do Vasco

Craque argentino confraternizou com Mavi, da equipe feminina, e ambos marcaram dias depois do encontro

O atacante Pablo Vegetti está nas graças não só da torcida do Vasco, mas também dentro do próprio clube. Autor de um dos gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, no último domingo (12), o argentino é querido por outra pessoa com sede de gols: a atacante Mavi, do time feminino do Cruz-Maltino.

E, em vídeos publicados nesta terça-feira (14) nas contas digitais do clube, Vegetti surge ao lado da artilheira do último duelo pelo Campeonato Brasileiro da Série A3. Após o encontro entre eles na quinta (9), no dia em que ambos foram modelo no evento de anúncio da BetFair como patrocinadora do Vasco, aliás, a artilheira fez nada menos que um hat-trick na vitória por 4 a 0 sobre o Pinda, no sábado (11).

A comemoração? O gesto do pirata, celebração clássica do atacante argentino. Gesto, é claro, repetido pelo craque após seu (belo) tento diante do Vitória.