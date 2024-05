United anuncia saída de Varane ao fim da temporada

Campeão mundial em 2018 com a França, Raphaël Varane está de saída do Manchester United. O clube inglês fez o anúncio, nesta terça-feira (14) do fim da passagem do jogador, que tem contrato somente até o fim da temporada.

O francês chegou à Inglaterra em 2021, em uma transferência de cerca de 40 milhões de euros. Entre os títulos conquistados no Real Madrid, estão quatro Liga dos Campeões e três Espanhóis, além de quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas Europeias, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Em três anos em Old Trafford, conquistou apenas um título: a Copa da Liga Inglesa na temporada 2022/23, quando formou dupla de zaga com o argentino Lisandro Martínez.

United disputa mais três jogos na temporada

Varane terá a oportunidade de atuar mais três partidas com o Manchester United. Nesta quarta-feira, os Red Devils encaram o Newcastle, em Old Trafford, às 16h (de Brasília), pela Premier League. Em seguida, na última rodada do Inglês, no domingo (19), o duelo é diante do Brighton, fora de casa, às 12h.

Por fim, o United pode ‘salvar’ a temporada no dia 25 de maio, na final da Copa da Inglaterra diante do rival Manchester City, em Wembley.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.