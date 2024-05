Tottenham x Manchester City, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Em jogo adiado pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City vai até Londres enfrentar o Tottenham. Este jogo será às 16h (de Brasília). Com 85 pontos. um ponto e um jogo a menos do que o líder Arsenal, o City, caso vença, entrará na última rodada na frente e às portas do tetracampeonato. Mas joga fora e o Tottenham entra para o tudo ou nada. Afinal, com 63 pontos, os londrinos estão em quinto lugar, só têm chance de chegar à Champions se vencerem a partida. Um simples empate acaba com esse sonho, pois o Aston Villa, que é o quarto, já tem 68 pontos.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, que começa com um esquenta, a partir das 15h (de Brasília), com um pré-jogo para deixar você por dentro de tudo o que rola nesta reta final do Inglês, as chances de título e de vaga à Champions. Christian Rafael está no comando e na narração da partida.