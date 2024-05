Torcida do Palmeiras cria campanha e pede a saída de Rony

Rony não vive bom momento com a camisa do Palmeiras e teve a sua cabeça pedida pelos torcedores através da rede social

Definitivamente, a relação entre o atacante Rony e torcida do Palmeiras azedou. Nesta terça-feira (14), os palmeirenses usaram a rede social para exigir a saída do camisa 10 com a hastag “Vaza do Palmeiras”.

O início do conflito entre as partes ocorreu neste início de temporada. Com atuações sem inspiração, os erros do jogador começaram a ganhar debates entre os torcedores. Apesar de não atravessar um bom momento, Rony é um dos homens de confiança do técnico Abel Ferreira. Por conta disso, ele costuma atuar com frequência.