Santos não terá a sua torcida contra a Ponte Preta; entenda

Por conta da determinação do Ministério Público, a torcida do Santos não poderá entrar no Moisés Lucarelli, em Campinas

Inicialmente, a punição do órgão era restrita aos clássicos entre os quatro grandes do estado. Porém, em 2018, o Ministério Público estendeu a determinação para os jogos contra a Ponte Preta e Guarani.

Nesta quarta-feira (15), o Santos encara a Ponte Preta pela quinta rodada da Série B e a torcida do Peixe não poderá comparecer ao Moisés Lucarelli, em Campinas. O motivo é a determinação do Ministério Público, que impede a presença das torcidas dos quatro grandes em jogos realizados contra a dupla campineira.

Vale citar, que no derby de Campinas, as duas torcidas não marcam presença no estádio. Apenas o mandante tem o direito de receber o seu torcedor.

Embora não possa acompanhar de perto o Peixe no Moisés Lucarelli, o torcedor santista tem encontro marcado no próximo domingo (19). Na Vila Belmiro, o Santos mede forças diante do Brusque e a torcida está liberada para ver o duelo no estádio. A expectativa é de lotação máxima no local.

Violência em clássico

A determinação de torcida única no futebol paulista teve início em 2016. Antes de a bola rolar para Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, as duas torcidas entraram em confronto em vários pontos da cidade.