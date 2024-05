Qual a posição de Atlético e Cruzeiro sobre a paralisação do Brasileiro?

Os gigantes de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, se posicionaram sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro durante o período crítico da tragédia no Sul. Afinal, no momento é discutir se a competição deve seguir diante dos problemas e da calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, o Atlético foi contrário sobre continuidade do Campeonato Brasileiro. O Galo, aliás, teve seu jogo adiado com o Grêmio no fim de semana. No entanto, a agremiação alvinegra fez um treino aberto e doou mais de R$ 600 mil reais as vítimas das chuvas, além de mais de 10 toneladas de alimentos e águas.