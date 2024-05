Presidente do Sevilla visita CT do Palmeiras: ‘Encantado’

Academia de Futebol do Palmeiras foi visitada por José María Carrasco, que ficou encantado com tudo que viu no local

De acordo com o cartola espanhol, as instalações do Palmeiras são de primeiro nível e ficou encantado ao perceber o cuidado que o clube paulista tem com a estrutura em todas as esferas.

“As instalações do Palmeiras me encantaram. São instalações de primeiro nível, próprias de uma equipe campeã como o Palmeiras, em todas as esferas. Tanto médica, como esportiva, o nível da academia, dos campos de futebol. Pude apreciar a qualidade humana de todos os trabalhadores desse grande clube. Me chamou atenção desde a presidente até os demais trabalhadores que me receberam”, disse o mandatário do time espanhol.

Visita nos clubes de São Paulo

Com o intuito de conhecer a estrutura do futebol brasileiro, além do Palmeiras, José María Carrasco marcou presença nos centros de treinamento do Corinthians e São Paulo na última semana. As visitas são parte da agenda do mandatário, que está na capital paulista por causa do evento ‘Sports Summit São Paulo’. Ele discursou sobre o futuro do Sevilla nos próximos anos no futebol espanhol.

Palmeiras reformou a Academia de Futebol

Vale citar, que o Palmeiras investiu pesado em sua estrutura na Academia de Futebol a partir de 2015. Na ocasião, o presidente Paulo Nobre apostou na reestruturação do local a fim de conseguir bons resultados em campo.