Ponte Preta x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara a Ponte Preta nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o terceiro colocado, com nove pontos e tenta se recuperar após perder a primeira na competição, na rodada passada, para o Amazonas. Já a Macaca vem de duas partidas sem perder, mas ocupa apenas a 12° posição e tenta se reabilitar na tabela.

Onde assistir

A Band, o canal Goat e o Premiere, transmitem a partida entre Ponte Preta e Santos.

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta faz campanha mediana na atual edição da Série B do campeonato brasileiro. Afinal, em quatro partidas disputadas, a Macaca acumula dois empates, uma vitória e uma derrota. Com cinco pontos conquistados, ocupa a 12ª posição na tabela. Contudo, para esta partida, o técnico João Brigatti não poderá contar com Renato, em fase de transição após entorse de tornozelo, e o atacante Jeh, com tendinite no joelho.