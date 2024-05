Palmeiras x Del Valle: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão lidera a chave com folga, com 10 pontos somados e precisa de apenas um empate para garantir a primeira posição. Por outro lado, os equatorianos estão na segunda posição do grupo, com quatro pontos, mas empatado com San Lorenzo e Liverpool-URU. Assim, uma vitória se mostra crucial nesta altura do campeonato.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, ESPN e Star+.