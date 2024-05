Palmeiras tem pior início de Brasileirão desde 2017

Com apenas oito pontos somados até aqui, Verdão não começa bem o Campeonato Brasileiro, mas aposta em retrospecto recente para retomada

O Palmeiras não vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro. Afinal, com oito pontos somados de 18 possíveis até aqui, o Verdão está apenas na oitava colocação da tabela. Além disso, com os resultados até aqui, a equipe registra o pior início de competição nacional desde 2017.

Na ocasião, com os mesmos seis jogos disputados, o Verdão fez apenas sete pontos e estava na 13ª posição em 2017. Contudo, o Palmeiras terminaria a competição na segunda colocação, atrás apenas do rival Corinthians, que levaria o título naquele ano. Aliás, começar o torneio de pontos corridos rateando traz algumas lembranças boas para a torcida.