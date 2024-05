Não foi só Mbappé! Mais um jogador anuncia saída do PSG

Lateral Layvin Kurzawa não vai renovar contrato com o PSG após ficar nove anos no clube. Ele pouco atuou na atual temporada

Kylian Mbappé não foi o único jogador francês a anunciar que está de saída do Paris Saint-Germain . O lateral-esquerdo Layvin Kurzawa também não ficará no Parque dos Príncipes na próxima temporada. O jogador atuou no PSG por nove anos.

Kurzawa conviveu com muitas lesões durante o tempo que ficou no PSG. Ele foi contratado em 2015 junto ao Monaco por 23 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual). Neste período, foram 154 partidas disputadas. No entanto, nesta temporada, entrou em campo em apenas uma partida, ainda em 2023, e ficou somente oito minutos em campo, no duelo contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.

Na última temporada, foi emprestado ao Fulham, mas também jogou pouco. Foram apenas seis partidas pelo time londrino. Na seleção francesa, atuou em 13 jogos.

No PSG, Kurzawa faturou o Campeonato Francês em cinco oportunidade. Além disso, ganhou ainda a Supercopa da França (5 vezes), a Copa da França (5) e Copa da Liga Francesa (4). Assim como Mbappé, passou em branco na Liga dos Campeões.