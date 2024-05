Mourinho pode estar a caminho da Turquia

Candidato à presidência do Fenerbahçe, da Turquia, afirma já ter acordo com o técnico português caso vença a eleição

O técnico José Mourinho pode estar próximo de definir o seu futuro. Há a possibilidade de o português assumir o comando do Fenerbahçe, da Turquia. Para ocorrer um desfecho positivo, o candidato à presidência do clube Aziz Yildirim precisa vencer a eleição. De acordo com o próprio concorrente, ele já teve uma reunião com o “Special One” e já fechou um acordo com o mesmo.

“O Fenerbahçe precisa de ti, tu precisas do Fenerbahçe. Ele aceitou a proposta. Neste momento, estão a decorrer negociações entre amigos e o seu agente. Se ganharmos, vou colocar Mourinho no comando do Fenerbahçe”, detalhou em entrevista ao canal “BeINSports”.