Milito explica ausência de Scarpa em derrota do Atlético na Libertadores: ‘Não estava 100%’

Treinador diz que camisa 6 tem um problema no pé e que não estava disponível. Gabriel Milito perde primeira em sua 13ª partida no Galo

“O Gustavo Scarpa tem uma semana que não treina. Teve um problema dermatológico em um dedo do pé. Ele não estava em ótima condições para jogar. Não estava 100% porque não treinou durante a semana. Depois do jogo contra o Rosario Central, até hoje, ele não treinou. Então, não pude contar com ele no jogo”, declarou o treinador.

Sobre a partida, o comandante do Galo reconheceu que a equipe esteve abaixo, mas afirmou que vai tirar lições. Milito ainda frisou que perder é normal e que o time não é invencível.

“Não é bom perder, mas vamos analisar o que aconteceu no jogo para sacar conclusões e melhorar a partir da derrota. Mas, com calma. Vai ser impossível vencer todas as partidas. Queremos conviver muito mais com vitória do que com a derrota. Mas a derrota é normal, não somos uma equipe invencível. Temos muitas coisas boas e outras que temos deficiências”, disse Milito.

