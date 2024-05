Manchester United x Newcastle: escalações e onde assistir

Confronto direto nesta reta final da Premier League. Nesta quarta-feira (15), Manchester United e Newcastle se enfrentam às 16h (de Brasília), no Old Trafford, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês. Equipes ainda sonham com classificação para as próximas competições europeias e quem vencer se aproxima da Liga Conferência.

Como chega o Manchester United

Depois de alguns resultados positivos na Premier League, o Manchester United voltou a apresentar um futebol ruim e não vence há três partidas no Campeonato Inglês, sendo duas derrotas seguidas. Ao mesmo tempo, nas últimas nove partidas que disputou, o time acumula cinco empates, três derrotas e apenas uma vitória.

Dessa maneira, os Red Devils perderam forças na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. No momento, o clube de Manchester aparece na 8ª posição, com 54 pontos, três a menos que o próprio Newcastle, em sexto, posição que garante vaga na Liga Conferência.