Luva de Pedreiro faz declaração emocionante para ex nas redes sociais

Em post nas redes sociais, Tavila Gomes apareceu com Davi Cristiano Ronaldo. Luva de Pedreiro reagiu com carinho à imagem Crédito: Jogada 10

O influenciador digital Luva de Pedreiro resolveu abrir o coração no Instagram. Após traições, ele se declarou para a ex-namorada, Tavila Gomes, em uma foto com o filho do ex-casal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, após uma publicação de Tavila, Luva entrou no Instagram para comentar a fotografia. Gomes estava com o filho Davi Cristiano Ronaldo, de apenas dois meses.

O influenciador, de forma muito simples, escreveu: “amo vocês”. As palavras foram mais que o suficientes para a web apontar uma reconciliação do casal. No entanto, vários internautas lembraram das puladas de cerca do Luva. “Torcedor por vocês dois”, postou uma internauta. “O que uma mulher passa durante a gravidez ela nunca mais esquece, até trair ela com seu filho na barriga você traiu”, respondeu outra.