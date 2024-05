Lucas deve voltar ao São Paulo contra o Barcelona-EQU

O São Paulo pode ter um grande reforço para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (16), às 21h, pela Copa Libertadores. Afinal, o atacante Lucas Moura está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, já treina com os companheiros e está à disposição da comissão técnica. Assim, ele tem tudo para ser relacionado para o embate contra os equatorianos.

“Como torcedor, eu sofro demais. É muito mais fácil estar em campo do que estar aqui do lado de fora. Eu sofro muito a cada jogada, a cada lance. Ainda mais num jogo tenso como foi hoje (contra o Fluminense), que a gente começou perdendo. E ter essa superação para buscar o resultado. Acho que o time está com um espírito de muita luta, está encaixado”, disse Lucas, que prosseguiu.