Lewandowski pode receber Bola de Ouro de 2020; entenda

Robert Lewandowski pode receber sua tão sonhada Bola de Ouro, quatro anos depois. Em 2020, o atacante polonês era o favorito ao levar o prêmio da revista France Football, quando marcou 55 gols em 47 jogos pelo Bayern de Munique. No entanto, a votação anual acabou sendo cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Agora, há rumores de que a revista considera entregar a Bola de Ouro de 2019/20 a Lewandowski, que atualmente joga no Barcelona. Nessa temporada, ele foi fundamental para o Bayern conquistar a Tríplice Coroa: Champions, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.

Embora tenha tido um bom primeiro ano no Barcelona, vencendo e sendo o artilheiro do Campeonato Espanhol com 23 gols, Lewandowski teve uma queda de rendimento com a equipe na temporada atual. Dessa maneira, o polonês está em quarto na corrida pela artilharia, com 17 gols, e faltam três jogos para o fim da temporada. Ao mesmo tempo, o goleador da atual edição da La Liga é Artem Dovbyk, do Girona, com 20 gols.