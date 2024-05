Lesão de Aníbal Moreno abre espaço para dupla reeditar sucesso no Palmeiras

Com um trauma no olho direito, argentino vai perder alguns jogos do Verdão, dando espaço para Zé Rafael e Richard Ríos atuarem juntos novamente Crédito: Jogada 10

O Palmeiras não vai poder contar com o volante Aníbal Moreno nos próximos jogos. O argentino sofreu um choque com o adversário e teve um trauma no olho direito, no duelo contra o Liverpool-URU, pela Libertadores, e ficará de 10 a 15 dias afastado. Assim, surge a oportunidade de o Verdão reeditar a dupla de meio-campo que fez sucesso no ano passado: Richard Ríos e Zé Rafael. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No ano passado, Zé Rafael começou a atuar como primeiro volante e colecionou boas atuações. Contudo, seu rendimento cresceu ainda mais quando Abel Ferreira decidiu escalar Richard Ríos como segundo volante. A dupla foi ponto crucial para o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro em 2023.