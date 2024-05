Internacional retorna aos treinamentos por ‘imposição do calendário’

Elenco do Colorado volta aos treinos, nesta terça (14), no complexo da PUC do Rio Grande do Sul, pois o CT e Beira-Rio ainda estão alagados

O Internacional retorna aos treinamentos, nesta terça-feira (14). O clube comunicou a decisão na noite da última segunda-feira e afirmou que foi uma definição “forçada” devido a uma exigência do calendário no futebol brasileiro. O CT Parque Gigante e o Beira-Rio ainda sofrem as consequências das inundações devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, a volta das atividades ocorre no complexo da universidade PUC do Rio Grande do Sul.

Esta já era a preferência do Inter quando a tragédia no estado começou, mas o clube não sabia do impacto que causaria. O centro de treinamento ainda segue totalmente alagado, já o nível de água em seu estádio teve uma queda. Com isso, passou a ser possível ver o gramado, mas com o aspecto amarelado ao invés de verde. Assim, os danos e a impossibilidade de sua utilização ficaram perceptíveis.