Inter volta aos treinos após 12 dias em complexo de universidade

Após 12 dias, o Internacional voltou aos treinamentos em Porto Alegre nesta terça-feira (14). Na reapresentação do elenco, o sol e o frio estiveram presentes junto aos jogadores, que ficaram longe das atividades por conta das enchentes que ainda assolam o Rio Grande do Sul. Assim, o treino foi realizado no complexo esportivo da PUC-RS.

A diretoria colorada cedeu em voltar ao trabalho por conta da pressão das datas de jogos. Assim, iniciou a preparação para o duelo contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, que está marcado para o dia 28 de maio. Os atletas chegaram em seus carros particulares.

O Colorado adotou a PUC-RS devido ao alagamento do CT Parque Gigante. No local, a água praticamente encobriu o travessão do campo, e toda a estrutura foi afetada. Em nota, o clube informou que escolheu a universidade para “ficar perto da torcida”, mesmo que tenha impedido que os fãs acompanhassem as atividades. O Beira-Rio não está mais submerso, no entanto, teve o gramado danificado e vai demorar cerca de um mês para finalizar o replantio.