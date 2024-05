Grêmio encaminha acordo para treinar e jogar em São Paulo

A diretoria do Grêmio deve anunciar nas próximas horas desta terça-feira (14) o retorno do clube aos treinos. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o elenco está sem entrar em campo desde 30 de abril. Na ocasião, o Tricolor empatou sem gols contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil.

Nos bastidores, a pressão para o retorno é imensa e o Grêmio negocia uma mudança para o interior de São Paulo. De acordo com as informações, a cidade de Atibaia foi a escolhida pela comissão técnica. Em 2023, o Tricolor também ficou hospedado na cidade paulista durante uma sequência de dois jogos fora de casa.