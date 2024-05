Fluminense terá sequência no Rio para reencontrar bom futebol

Tricolor volta a atuar no Rio de Janeiro para confirmar vaga nas oitavas da Libertadores e deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro

O confronto com o São Paulo, nesta segunda-feira (13), portanto, foi o último de um período de 23 dias sem atuar em solo carioca. Isso aconteceu mesmo quando a equipe carioca foi mandante diante do Atlético-MG, visto que o Maracanã não estava disponível por causa do show da cantora Madonna em Copacabana. O último duelo no estádio foi na vitória sobre o Vasco, no dia 20 de abril.

Após mais uma derrota no Brasileirão, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu triunfar fora de casa. Para melhorar o desempenho na competição nacional, o Tricolor terá pela frente uma sequência de partidas no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Fluminense fará cinco jogos seguidos no Rio de Janeiro. Poderiam ser seis, porém o duelo com o Juventude foi adiado em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Com cinco pontos, os comandados de Diniz necessitam reencontrar o caminho das vitórias, pois ainda estão bem distantes do que foi apresentado em 2023.

Por outro lado, a equipe lidera, de forma isolada, o Grupo A da Libertadores. Atual campeão, o time aumentou a sequência invicta para doze jogos, somando a campanha do título inédito de 2023. No entanto, ainda não teve uma grande atuação e sofreu diante do Colo-Colo, em Santiago, no Chile. Contudo, suportou a pressão e voltou da capital chilena com os três pontos.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Cerro Porteño pela Libertadores, no Maracanã. Com oito pontos, o time pode carimbar a vaga nas oitavas de finais do torneio já nesta rodada.