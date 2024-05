Ferj cria comissão para apurar morte de árbitro que passou mal em teste físico

A Ferj estabeleceu o prazo de 30 dias para a emissão de parecer e relatório sobre o caso. A comissão contará com auditores de tribunais desportivos, além de um um procurador do Estado do Rio de Janeiro, uma coordenadora médica do SAMU e tem ainda o presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF), Salmo Valentim, e o diretor do Departamento de Medicina e Saúde da Ferh, Emmanuel Godoi.

Em resumo, os membros do conselho poderão verificar documento, ouvir dirigentes, médicos do departamento de arbitragem, árbitros e assistentes, além de testemunhas.