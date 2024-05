Família de Maradona tenta evitar leilão de emblemático prêmio do craque

Diego Maradona poses with the Ballon d'Or at the Lido in Paris on November 13, 1986. He was awarded following the 1986 FIFA World Cup. The Golden Ball award is presented to the best player at each FIFA World Cup finals. (Photo by Pascal GEORGE / AFP) (Photo by PASCAL GEORGE/AFP via Getty Images) Crédito: PASCAL GEORGE

Os familiares de Maradona tentam evitar a venda de um emblemático prêmio individual que o ex-jogador ganhou. Através de um processo buscam impedir o leilão do troféu, que o craque recebeu em 1986. O advogado da família, Gilles Moreu, foi o responsável por passar a informação ao jornal "Associated Press". O evento que visa leiloar o título individual do ex-atleta argentino está marcado para ocorrer na França, no dia 6 de junho. O prêmio diz respeito à Bola de Ouro da edição de 1986 da Copa do Mundo, que é entregue ao melhor jogador do torneio. A propósito, os herdeiros de Maradona alegam que o título não pode ser vendido. Na verdade, deveria retornar à posse da família. Afinal, eles argumentam que houve um roubo do troféu, que ocasionou o desaparecimento por três décadas.

A casa Aguttes, especializada no ramo se manifestou e informa que o colecionador que encontrou o objeto não tinha conhecimento do roubo. Caso haja uma manutenção do evento, ainda não há uma previsão de valor inicial para lances. Até porque este é primeiro troféu de tal categoria a ser leiloado na história. Contudo, a expectativa é a de que atinja cifras recordes. A única expectativa é de arrecadar uma quantia superior a camisa que o craque usou no Mundial de 1986. Em 2022, a venda da peça envolveu cerca de 9,3 milhões de dólares (o equivalente a R$ 47 milhões na cotação da época). Maradona brilha na Copa do Mundo de 1986 Maradona foi o protagonista da Copa do Mundo de 1986. Isso porque, seus cinco gols e atuações individuais levaram a Argentina ao segundo título mundial. O duelo mais marcante foi com a Inglaterra pelas quartas de final do torneio. A partida continha uma rivalidade política entre os países pela guerra das Ilhas Malvinas.