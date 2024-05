Fábio, do Fluminense, pede desculpas após falha: ‘Tentei fazer o simples’

Goleiro vacilou no lance do primeiro gol da virada do Tricolor Paulista, no Morumbis, que colocou a equipe carioca no Z4 Crédito: Jogada 10

O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, nesta segunda-feira (13), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar, o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem e tomou a virada com duas falhas defensivas. Assim, na primeira delas, o goleiro Fábio dominou errado e vacilou, gerando o gol de empate da equipe paulista. Logo depois da partida, o arqueiro pediu desculpas aos torcedores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Partida sempre difícil. Sempre são jogos muito disputados. Hoje não seria diferente. A equipe lutou bastante em busca do resultado positivo. Tivemos erros cruciais, um erro meu. Pedir desculpa para o torcedor tricolor. É o que a gente faz dia a dia no treino. Vamos continuar trabalhando para buscar as vitórias. Não jogamos no Maracanã, tivemos muitas lesões. Mas temos confiança total que as coisas vão vir”, disse, antes de completar: