Em súmula, Daronco justifica expulsão de Diniz contra o São Paulo

Árbitro relata que técnico xingou o atacante Luciano durante a discussão ao fim do primeiro tempo do duelo no MorumBIS Crédito: Jogada 10

O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o São Paulo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e confirmou a entrada na zona de rebaixamento. Assim, no fim do primeiro tempo, um lance gerou uma discussão entre o treinador Fernando Diniz, da equipe carioca, e o atacante Luciano, do Tricolor Paulista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após o zagueiro Manoel sentir um incômodo e cair no gramado, o jogador dos donos da casa tentou cobrar de forma rápida o lateral, o que deixou o comandante irritado. Vale lembrar que ambos têm uma relação antiga, desde quando o camisa 10 atuava pelo time de Laranjeiras.

A partir disso, iniciou-se uma discussão generalizada, que pausou a partida por alguns minutos. Diante disso, o árbitro Anderson Daronco deu cartão amarelo para o atacante e expulsou o treinador. Na súmula, o profissional justificou a relatar que o técnico xingou o adversário: “vai tomar n…” Críticas do treinador Na coletiva de imprensa, Diniz minimizou problemas com Luciano, mas fez questão de criticar o árbitro Anderson Daronco. Além disso, reiterou que não entendeu o motivo da expulsão e que apenas reclamou sobre algo que está na regra. “Não vou comentar o que o Luciano falou. Todo mundo sabe no futebol que xingar é do jogo. Todo jogo tem isso. No meio do futebol, é uma linguagem comum. Nunca vi alguém ser expulso por falar palavrão. Foi o que ele (Daronco) falou. Não tem critério. Não estou julgando sobre ele não ter expulsado ninguém do São Paulo, porque não tem que expulsar mesmo por palavrão”, disse Diniz.